BREAKING: Banca Central Europeana reduce dobanda pentru prima oara in ultimii cinci ani

Banca Centrala Europeana a redus ratele dobanzilor pentru prima data in aproape cinci ani, actionand mai rapid decat omologii sai din SUA si Marea Britanie in ceea ce priveste scaderea costurilor de imprumut dupa cea mai mare crestere a preturilor din ultimii ani, scrie Financial Times.BCE a redus dobanda de referinta pentru depozite cu un sfert de punct procentual, pana la 3,75%. Euro s-a mentinut stabil, crescand cu 0,1%, la 1,0865 dolari, dupa anuntul privind rata.Randamentele Bund germane ... citește toată știrea