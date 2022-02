BREAKING: Biden anunta ca Putin s-a hotarat sa invadeze Ucraina in urmatoarele zile

Rusia va plati "un pret extrem de mare" in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat vineri seara presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, cerand Moscovei sa revina la masa negocierilor."Am discutat cu liderii tarilor aliate din cadrul NATO (...) despre ceea ce urmeaza sa se intample in Ucraina, cel mai probabil in urmatoarele zile, pentru a ne asigura ca ramanem sincronizati in Uniunea Europeana si NATO. In pofida eforturilor Rusiei de a ne diviza pe plan intern si in ... citeste toata stirea