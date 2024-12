BREAKING. Crin Antonescu va fi candidatul comun al aliantei PSD-PNL-UDMR pentru alegerile prezidentiale. Partidele au batut palma pentru noul guvern. "Nu va fi un mandat usor"

Crin Antonescu va fi candidatul comun al aliantei formata din PSD, PNL, UDMR si Grupul minoritatilor. Informatia a fost confirmata in mod oficial. Propunerea va fi aprobata de fiecare partid al aliantei.PSD, PNL, UDMR si Grupul minoritatilor au convenit sa aiba un candidat comun la presedintie in persoana lui Crin Antonescu, a anuntat Ilie Bolojan, liderul interimar al liberalilorAceasta decizie urmeaza sa fie votata in forurile de conducere ale fiecarui partid.Partidele din alianta de ... citește toată știrea