BREAKING: Euro s-a prabusit peste noapte si a coborat la minimul ultimilor 20 de ani, sub paritatea cu dolarul, dupa ce rusii au inchis robinetul de gaz. Analistii avertizeaza ca este doar inceputul

Euro a scazut sub 0,99 dolari pentru prima data in ultimele doua decenii, dupa ce Rusia a inchis o conducta importanta de gaz catre Europa, ceea ce sporeste probabilitatea unor crize majore pentru economiile europene, deja afectate din cauza cresterii preturilor la energie.Euro a scazut cu 0,7%, pana la un minim de 0,9888 dolari in tranzactiile de luni dupa-amiaza in Asia, marcand astfel prima data cand moneda unica a coborat sub pragul de 0,99 dolari din 2002.Scaderea brusca sub prag a avut ... citeste toata stirea