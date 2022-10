BREAKING! Kievul, zguduit de explozii dupa atacuri cu rachete, la o zi dupa ce Putin a acuzat Ucraina de terorism

Mai multe victime au fost inregistrate in aceasta dimineata in Kiev, capitala ucraineana, in urma "mai multor explozii", au anuntat serviciile de urgenta din regiune. Alte orase atacate cu rachete sunt Dnipro, Zaporojie, Lviv si Ternopil."In jur de cinci" persoane au murit dupa ce patru rachete au lovit luni dimineata capitala Ucrainei, Kiev, potrivit unui oficial ucrainean.Anton Gerashchenko, un consilier al ministrului ucrainean de Interne, a precizat, de asemenea, ca 12 persoane au fost ... citeste toata stirea