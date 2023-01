BREAKING NEWS. Guvernul Ciuca imprumuta 3,75 miliarde de dolari in prima iesire din 2023 pe pietele externe. Record atat pentru interesul investitorilor, cat si pentru suma atrasa

Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor condus de Adrian Caciu, a imprumutat 3,75 miliarde de dolari pentru refinantarea datoriei si pentru peticirea bugetului in cea mai mare finantare in dolari de pana acum, una care a stabilit un record atat prin prisma valorii atrase cat si prin interesul aratat de investitori, de mai putin de 11 miliarde de dolari cu un apetit mai mare pentru transa pe 30 de ani."Nu am mai vazut interes asa mare." comenteaza un bancher primul imprumut de pe pietele ... citeste toata stirea