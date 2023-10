Premierul Marcel Ciolcu, in vizita in IsraelPremierul Marcel Ciolacu a ajuns, marti, in Israel, unde a avut intalniri cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu si cu reprezentantii comunitatii romanesti, afectati de deteriorarea situatiei de securitate din zona. Ciolacu a facut un apel pentru facilitarea coridoarelor umanitare din Gaza, dar si pentru evacuarea romanilor din zona. "Imi doresc un efort comun pentru evacuarea in siguranta a cetatenilor romani din Fasia Gaza", a spus Marcel Ciolacu. ... citeste toata stirea