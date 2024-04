Briefingul zilei de 3 aprilie 2024

* Presedintele Iohannis, despre inflatie: Anumite masuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat in an electoralEste clar ca anumite masuri ar fi foarte bune, dar sunt greu de luat in an electoral, spune Klaus Iohannis, citat de Mediafax. El nu a precizat insa si care ar fi masurile. "Nu as vrea sa intru in zona guvernului, dar chiar in conditiile unei inflatii destul de ridicate si bine ar fi coboare cat mai repede, am avut crestere economica. In perspectiva, cred ca Romania va performa ... citește toată știrea