Britanicii se pregatesc sa ii faca bagajele lui Liz Truss: Actualul premier al Marii Britanii ar putea fi destituit pana pe 24 octombrie

Premierul britanic Liz Truss ar putea fi destituita pana pe 24 octombrie, iar parlamentarii iau deja in calcul mai multe persoane care i-ar putea succeda, porivit unui raport.A aparut un raport care sugereaza ca premierul Regatului Unit al Marii Britanii, Liz Truss, ar putea fi demisa pana la sfarsitul saptamanii si ca legislatorii britanici au luat in considerare inlocuitorii acesteia.Lupta premierului britanic Liz Truss pentru functia sa politica s-ar putea incheia in curand, spun multi ... citeste toata stirea