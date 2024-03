Broker RCA din Top 10 si-a cerut insolventa. Acuza ca are de recuperat de la asistentii in brokeraj aproape 10 milioane lei. Explicatia directorului pentru Profit.ro

EXA Broker de Asigurare, locul 19 in ierarhia de profil la finele anului 2022, a cerut Tribunalului Oradea intrarea in insolventa, indicand probleme cu lichiditatilor provocate de intarzierea achitarii platilor din partea unor asistenti in brokeraj. Cererea a fost inregistrata ieri.Evenimente: 21 martie - Maraton Profit News TV Economia Sustenabila (editia a II-a) - cu sprijinul: ACUE, Auchan, Liberty, OMV Petrom, Romgaz, Tinmar Energy, Transgaz, Hidroelectrica, Borsec, Nuclearelectrica26 ... citește toată știrea