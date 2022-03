Bruxelles-ul taie accesul Rusiei si Belarusului la fonduri UE de 435 milioane euro

Comisia Europeana a suspendat cooperarea cu Rusia si Belarus in cadrul programelor de cooperare transfrontaliera ale Instrumentului european de vecinatate (ENI CBC), precum si in cadrul programului Interreg pentru regiunea Marii Baltice, ca urmare a agresiunii militare rusesti impotriva Ucrainei.Aceasta inseamna, printre altele, ca nu se vor mai face plati catre Rusia sau Belarus, transmite Executivul UE.Suspendarea are efect imediat si vizeaza fonduri UE de 435 milioane de euro.CITESTE SI ... citeste toata stirea