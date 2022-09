BT Leasing Transilvania va fuziona cu Esiriac Leasing

BT Leasing Transilvania, controlata de Banca Transilvania, cea mai mare banca din Romania, va prelua prin absorbtie business-ul Esiriac Leasing, companie cu venituri de 127,3 milioane de lei si un profit net de 30,5 milioane de lei in 2021.In 2021, BT Leasing a raportat un profit net de 61,7 milioane de lei la venituri totale de 209 milioane de lei.Banca Transilvania a devenit actionarul unic al Esiriac Leasing la inceputul lunii iunie a acestui an. Recent, in urma unei decizii a actionarilor, ... citeste toata stirea