Bucurestiul este Milano al Estului pe retailul de fashion: Exista cerere din partea retailerilor pentru a inchiria inca un mall de talia AFI Cotroceni, deci peste 100.000 mp in special in zona de NV a Bucurestiului, unde s-au extins zonele rezidentiale

Cererea de retail din Capitala este suficienta pentru a acoperi peste 100.000 mp, in special in zona de nord-vest a Bucurestiului, unde s-au extins zonele rezidentiale insa nu a aparut niciun mall nou, iar proiectul de la Romexpo a fost amanat pe termen nelimitat.Traficul din malluri si vanzarile din magazinele fizice au crescut in 2022 odata cu finalul pandemiei de coronavirus, chiar si in ciuda inflatiei in crestere si a conflictului din Ucraina, iar Romania a devenit tot mai importanta pe ... citeste toata stirea