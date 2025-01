Buget 2025. Cine pierde si cine castiga bani: Ministerul Mediului primeste un plus de 51%, STS de 50% si Ministerul Economiei de 46%. Pierd bani Ministerul Energiei (-22%), Ministerul Dezvoltarii (-13%) sau Administratia Prezidentiala (10%)

O serie de ministere pierd bani fata de cat au cheltuit in 2025, arata proiectul de buget publicat joi noapte de Ministerul de Finante. Spre exemplu, Ministerul Mediului primeste un plus de 51%, STS de 50% si Ministerul Economiei de 46%. Pe de alta parte, pierd bani Ministerul Energiei (-22%), Ministerul Dezvoltarii (-13%) sau Administratia Prezidentiala (10%).Cine pierde si cine castiga bani in bugetul din 2025:Cresteri1. Ministerul Mediului: 4,65 mld. lei (+51%)2. STS: 2,4 mld. lei ... citește toată știrea