Bugetul de stat - rectificat pozitiv de Guvern

Guvernul a aprobat, ieri, a doua rectificare bugetara pozitiva din acest an, dupa prima adoptata in 18 august 2022. Conform noii rectificari bugetare, veniturile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 521,1 milioane lei, in timp ce cheltuielile bugetului general consolidat se majoreaza, pe sold, cu suma de 522,1 milioane lei.Conform prognozei macroeconomice de toamna care sta la baza rectificarii, este de asteptat ca Produsul Intern Brut sa inregistreze o valoare ... citeste toata stirea