Bugetul tarii in T1/2024: Cheltuielile cresc necontrolat cu 23% la 168 mld. lei. Veniturile cresc putin peste program, cu 16%, pana la 132 mld. lei. Deficitul a ajuns deja la 2% din PIB, adica 36 mld. lei

Cheltuielile bugetului de stat au crescut in primele trei luni din an cu 23%, pana la 132 mld. lei, arata executia bugetului general consolidat al Romaniei, publicat vineri de Ministerul de Finante. In aceeasi vreme, si veniturile, de 168 mld. lei, au crescut cu 16%, peste program, dar nu destul cat sa scada deficitul bugetar. In aceste conditii, diferenta dintre veniturile statului si cheltuieli au fost de 36 mld. lei.Daca s-ar mentine acest ritm al finantelor, deficitul bugetar ar ajunge la ... citește toată știrea