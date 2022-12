Bulgac, presedinte Digi: Vom inchide acest an cu venituri totale de aproximativ 1,5 miliarde de euro. Vrem sa mentinem serviciile cat mai atractive din perspectiva tarifelor

Digi Communications (DIGI) va inchide acest an cu venituri totale similare de aproximativ 1,5 miliarde de euro, in linie cu rezultatul din 2021, a anuntat Serghei Bulgac, presedintele grupului."In 2022, prin crestere organica, am putut sa inlocuim complet vanzarea operatiunilor din Ungaria si, pana la finele anului, ne asteptam la venituri de aproximativ 1,5 miliarde de euro, in linie cu rezultatul anului trecut, dar cu o piata mai putin. A fost un an bun, un an in care clientii Romania si ... citeste toata stirea