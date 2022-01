Bulgaria: criza energiei inchide serele, impinge restaurantele si hotelurile in pragul falimentului

In ultimul an, aproape toate legumele de baza din Bulgaria s-au scumpit, scrie Novinite. Potrivit traderilor si expertilor, preturile cresc lent, dar sigur, iar cartofii si castravetii, de exemplu, s-au scumpit cu aproximativ 30% in ultimele 12 luni.Cea mai mare crestere de pret s-a inregistrat la varza, de aproape 58%. Ceapa a devenit cu 10% mai scumpa, iar rosiile cu 13-17%.In acest context, Bulgaria ar putea ramane fara productie autohtona de legume in acest an din cauza crizei de energie. ... citeste toata stirea