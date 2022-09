Bunuri City Insurance evaluate la 10 milioane de euro, scoase la licitatie. Creantele revendicate se apropie de doua miliarde de euro

Douazeci de apartamente, patru spatii comerciale si mai multe masini apartinand City Insurance, fostul lider al pietei asigurarilor, in faliment in prezent, vor fi scoase la licitatie la finele acestei luni, pretul de pornire cumulat al acestora fiind de 9,77 milioane de euro, fara TVA.Lista bunurilor mobiile si imobile este disponibilla AICI.Licitatia va fi cu strigare si cu pret in urcare, conform unui anunt al lichidatorului judiciar.In septembrie 2021, Autoritatea de Supraveghere ... citeste toata stirea