Burduja: Astazi am semnat ultimele doua contracte din PNRR pentru capacitati de stocare in baterii

Ministerul Energiei a semnat, marti, ultimele doua contracte din PNRR pentru capacitati de stocare in baterii, in total fiind semnate 11 contracte, cu o cofinantare de aproape 79 milioane euro, a anuntat ministrul Energiei intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres."Ministerul Energiei si Guvernul Romaniei continua sa prioritizeze investitiile in stocare. Stocarea este prioritatea zero a Sistemului Energetic National, iar astazi am semnat ultimele doua contracte din PNRR pentru capacitati ... citește toată știrea