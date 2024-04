Burduja: "Daca Firea era o alternativa pentru Primaria Capitalei, nu m-as fi inscris in cursa"

Candidatul PNL la functia de primar al Capitalei, Sebastian Burduja, afirma ca s-a inscris intr-o cursa electorala "stransa", in care sunt "patru candidati cu sanse", iar voturile se vor fragmenta, relateaza Agerpres."Din pacate, fiecare zi care a trecut in aceste dezbateri, retrageri, scenarii, sondaje, comentarii, ipoteze a fost o zi pierduta in care nu s-a vorbit despre Bucuresti. (...) Acest lucru a avantajat in mod cert primarul in functie. (...) In Bucuresti, PNL a desemnat un candidat ... citește toată știrea