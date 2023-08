Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat, ca i-a semnalat primarului general Nicusor Dan ca datoria Termoenergetica catre ELCEN este foarte mare, informeaza news.ro.El a explicat ca ELCEN trebuie sa achizitioneze gaz in avans pentru producerea energiei termice pentru sezonul rece si se apropie acel termen de 1 octombrie, iar in cazul in care nu are banii necesari nu va putea face acest lucru. "Mai mult decat atat, ELCEN risca sa intre direct in faliment, daca nu va avea lichiditatile ... citeste toata stirea