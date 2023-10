Romania are marea sansa sa fie pozitionata intr-un punct optim pentru a beneficia de aceasta revolutie energetica, iar fondurile de investitii in valoare de 18 miliarde de euro vor ajuta la dezvoltarea de proiecte noi, a afirmat, joi, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la Climate Change Summit 2023, conform Agerpres."Romania are marea sansa sa fie pozitionata intr-un punct optim pentru a beneficia de aceasta revolutie energetica. Avem, pe de o parte, un mix energetic extrem de divers - si ... citeste toata stirea