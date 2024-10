Bursa. Actionarii grupului Sphera (KFC, Pizza Hut, Taco Bell) au aprobat distribuirea unui dividend de 1,05 lei pe actiune pe 7 noiembrie, similar cu repartizarea din aprilie

Actionarii Sphera Franchise Group (simbol bursier SFG), operatorul in sistem de franciza al lanturilor KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania, cat si al restaurantelor KFC in Republica Moldova si Italia, au aprobat distribuirea unui dividend brut de 1,05 lei pe actiune din profitul net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2023.Valoarea bruta a dividendelor se ridica la 40,7 mil. lei si este similara cu repartizarea din luna aprilie a acestui an. Dividendele vor fi platite incepand cu 7 ... citește toată știrea