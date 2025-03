Bursa. Agroserv Mariuta (Laptaria cu Caimac) a raportat vanzari de 89 mil. lei in 2024, in crestere cu 12% comparativ cu 2023. Pierdere neta de 3,6 mil. lei

Bucuresti, 21 martie 2025 - Agroserv Mariuta (BVB: MILK), companie romaneasca de agricultura si detinatoarea brandului Laptaria cu Caimac, raporteaza vanzari de 89,2 milioane de lei in 2024, in crestere cu 12% comparativ cu 2023. Compania a incheiat 2024 cu un rezultat operational de 360.000 de lei si o pierdere neta de 3,6 milioane de lei."Dupa o prima jumatate a anului 2024 care a debutat promitator pentru agricultura din Romania, oferind semnale de redresare dupa un an dificil, conditiile ... citește toată știrea