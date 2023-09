Electromagnetica (simbol bursier ELMA), producator de energie electrica si echipamente electrice, a anuntat investitorii la Bursa de Valori Bucuresti ca pe 15 septembrie Consiliul de Administratie l-a numit in functia de director general adjunct pe Andrei Bobar, cu un mandat care incepe de la 1 noiembrie 2023.Andrei Bobar este licentiat in stiinte economice si in trecut a fost director financiar al grupului care produce si furnizeaza gaze naturale Romgaz (SNG), unde a fost numit in 2016 si ... citeste toata stirea