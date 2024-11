Bursa. Arctic Stream, profit de 8 mil. lei la venituri de 107 mil. lei in primele noua luni din 2024

Arctic Stream, integrator de infrastructura si securitate IT si emitent listat la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul AST, a realizat un profit net de 7,96 milioane lei in primele noua luni din 2024, care reprezinta peste 69% din profitul net estimat in Bugetul de Venituri si Cheltuieli al companiei, de 11,46 milioane de lei, in pofida diminuarii cu 3% prin raportare la aceeasi perioada a anului trecut.In ceea ce priveste veniturile, acestea au fost cu 15% mai mari fata de aceeasi perioada ... citește toată știrea