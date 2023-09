BestJobs Recrutare, compania care administreaza platforma de recrutare online cu acelasi nume, si care are o emisiune de obligatiuni in derulare la Bursa de Valori Bucuresti, a incheiat primul semestru din 2023 cu afaceri de 20,8 mil. lei, plus 2,3%, in timp ce profitul net a scazut la 5,2 mil. lei de la 6,5 mil. lei. EBITDA a fost de 5,8 mil. lei, in scadere de la 7,5 mil. lei."EBITDA reprezinta profitul inainte de plata dobanzii, impozitelor, deprecierii si amortizarii. De-a lungul perioadei ... citeste toata stirea