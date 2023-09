Grand Hotel Bucharest (simbol bursier RCHI), compania care administreaza celebrul hotel cu acelasi nume din centrul Capitalei - fostul Intercontinental, a raportat pentru primul semestru din 2023 afaceri de 15,3 mil. lei, in urcare de la 11,3 mil. lei in aceeasi perioada din 2022, arata raportul semestrial publicat vineri la Bursa de Valori. Profitul net al companiei a fost de 5,2 mil. lei fata de 0,3 mil. lei in prima jumatate din 2022."Hotelul Grand Hotel Bucharest continua proiectul de ... citeste toata stirea