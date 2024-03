Bursa. Dan Niculaie Faranga, directorul financiar al Nuclearelectrica, a renutat la pozitie la mai putin de un an dupa ce a fost numit in functie. El mai avea inca 3 ani de mandat

Nuclearelectrica a anuntat ca Dan Niculaie Faranga, Directorul Financiar, a renuntat la din pozitia sa din cadrul companiei."SN Nuclearelectrica SA ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 29.03.2024, Consiliul de Administratie al SNN a luat act de decizia domnului Dan Niculaie Faranga de a renunta la mandatul sau de Director Financiar, in baza notificarii domnului Dan Niculaie Faranga din data de 28.03.2024".Dan Niculaie Faranga a fost numit in functie in mai 2023 si avea ... citește toată știrea