Bursa de Valori Bucuresti vrea sa se mute din Piata Universitatii in America House in Piata Victoriei, cladire detinuta de gigantul Morgan Stanley

Bursa de Valori Bucuresti (BVB), operatorul pietei de capital din Romania, chema actionarii pe 19 decembrie 2022 pentru a aproba un contract de inchiriere pe zece ani cu Complexul Multifunctional Victoria pentru a isi muta sediul de lucru, potrivit convocatorului publicat la BVB.Astfel, potrivit datelor ZF, Bursa de Valori intentioneaza sa se mute din sediul din Piata Universitatii, acolo unde este si Depozitarul Central si in cladirea in care pana in urma cu cativa ani a avut sediu si ...