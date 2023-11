Compania de foraj Dafora Medias (simbol bursier DAFR), inclusa pe lista speciala de observare a operatorului bursier, a anuntat joi la Bursa de Valori Bucuresti ca a formulat apel impotriva sentintei Tribunalului Sibiu prin care s-a dispus intrarea in procedura falimentului la inceputul lunii octombrie. Totodata, Dafora a formulat cerere de suspendare provizorie a executarii sentintei in nr. 491/57/2023."Prin Decizia nr. 43/09.11.2023 pronuntata de Curtea de apel Alba Iulia in dosarul nr. ... citeste toata stirea