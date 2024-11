Bursa. Dezvoltatorul imobiliar Impact, hotarare favorabila in Instanta intr-un dosar impotriva Municipiului Cluj, litigiu izvorat dintr-o relatie contractuala din 2007

Dezvoltatorul imobiliar Impact Developer & Contractor (simbol bursier IMP) a anuntat vineri seara la Bursa de Valori Bucuresti o hotarare favorabila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la un dosar in care compania a solicitat rezilierea unui contract cadru cu Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca in iulie 2007 si plata unor despagubiri in valoare de 4,6 mil. lei si dobanzi aferente.Astfel, pe 31 octombrie, ICCJ a respins recursul recurentilor-parati Consiliul Local al ... citește toată știrea