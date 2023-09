Cu 0,32% a urcat indicele principal BET al Bursei de la Bucuresti la inceputul saptamanii la un nou maxim istoric de 14.179 de puncte intr-un context in care bursele europene au fost puternic pe rosu pe fondul pozitionarii investitorior in stand-by in vederea deciziei FED de miercuri.Cu alte cuvinte Bursa de la Bucuresti a sfidat pietele externe, care au avut scaderi pe linie, precum minus 1,6% pentru CAC40 la Paris, 1,2% pentru DAX la Frankfurt, 0,85% la Londra.Indicele BET a reusit in ... citeste toata stirea