Bursa. Mihail Ion, Raiffeisen Bank Romania, vine la ZF Capital Markets Summit pe 17 martie

a(Trade Mark)Printre temele de discutie: Cum a evoluat cererea pentru servicii de private banking si consultanta financiara in ultimii ani? Ce loc ocupa investitiile in piata de capital in strategia de alocare a activelor pentru clientii de private banking?Mihail Ion, vicepresedinte al diviziei piete de capital, servicii bancare de investitii si planificare financiara personala a Raiffeisen Bank Romania, participa pe 17 martie la ZF Capital Markets Summit, cel mai important eveniment al ZF ... citește toată știrea