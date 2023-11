Operatorul de terenuri agricole Holde Agri Invest (simbol bursier HAI) a anuntat vineri la Bursa de Valori Bucuresti detaliile majorarii de capital care se va desfasura in noiembrie si decembrie si in care vrea sa atraga pana la 40 mil. lei, conform calculelor realizate de ZF.Astfel, compania va derula in perioada 13 noiembrie-13 decembrie 2023, prin BT Capital Partners, o oferta in care va vinde maximum 40 de milioane de actiuni, la un pret de 1 leu pe unitate. Pe 14 decembrie va fi publicat ... citeste toata stirea