Bursa. Practic Bucuresti, companie imobiliara controlata de Radu Dimofte, a anuntat un profit net de 26,9 mil. lei in 2023, cu 29% mai mic fata de 2022. Afaceri de 42,3 mil. lei, plus 7,5%

Practic Bucuresti (simbol bursier PRBU), unul dintre cei mai mari proprietari de spatii comerciale din Capitala, a anuntat un profit net de 26,9 mil. lei in 2023, in scadere cu 29% fata de rezultatul net al anului anterior, pe fondul unor afaceri de 42,3 mil. lei, in urcare cu 7,5%.Situatiile financiare publicate la Bursa de Valori Bucuresti arata ca cea mai mare parte a afacerilor a venit din inchirieri, respectiv aproape 42 mil. lei. Stocul de spatii de retail la nivel national se situa la ... citește toată știrea