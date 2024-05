Bursa. Rompetrol Rafinare a finalizat revizia generala a rafinariei Petromidia inceputa in martie

Rompetrol Rafinare (simbol bursier RRC), companie membra a Grupului KMG International (Rompetrol), a inceput procesele de repornire a instalatiilor de productie din rafinaria Petromidia Navodari, dupa finalizarea in grafic a lucrarilor de mentenanta, recertificare si modernizare a unitatilor. Instalatiile vor intra etapizat in fluxul de productie, urmand sa ajunga la capacitate optima in cel mai scurt timp.Astfel, compania a terminat cu succes o noua revizie generala a celei mai mari rafinarii ... citește toată știrea