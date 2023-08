Dupa doi ani de pandemie, 2022 nu a adus mai multa liniste pentru mediul de business local. Cu toate ca era cel mai asteptat an pentru revenirea multor businessuri din piata, izbucnirea razboiului de la granita, criza energetica, inflatia record si cresterea dobanzilor au venit sa puna noi semne de intrebare pentru mediul privat. In pofida unui an plin de turbulente pe mai multe planuri, unii dintre cei mai mari jucatori din economie au devenit si mai mari, inregistrand un avans al veniturilor ... citeste toata stirea