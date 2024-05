Business MAGAZIN. Ce spun 14 femei despre cariera lor profesionala si cum a fost confruntarea lor cu lumea barbatilor din business

Care este forta femeilor, cum se diferentiaza ele in ringul afacerilor, ce anume s-a schimbat de-a lungul ultimelor doua decenii in felul in care sunt privite si razbat doamnele din mediul de afaceri sunt doar cateva dintre subiectele pe care le-am dezbatul la editia din acest an a Galei Women in Power. Evenimentul se leaga de lansarea celei de-a 13 editii a catalogului 100 Cele mai puternice femei din BUSINESS, care reuneste doamne care influenteaza echipe, companii, piete si economia in ... citește toată știrea