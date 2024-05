Business MAGAZIN. Cine este Andreea Voinea, chief HR Officer la BCR si de ce a decis sa se intoarca in Romania dupa ce a fost la New York, Bruxelles si Londra

Total active (2023): 21,9 mld. euroProfit net: 469 mil. euroNumar de angajati: 5.444 FTE (YE2023)Biografie:Andreea Voinea este chief HR officer BCR, presedinte al HR Club Romania si membru in Boardul Omniasig Vienna Insurance Group si INSPET SA. A absolvit Facultatea de Relatii Economice Internationale ASE (sef de promotie), programul de MBA al Tulane University si Harvard Business School Advanced Management Program. De asemenea, este implicata in programe sistemice de voluntariat in ... citește toată știrea