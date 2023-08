Este expresia care caracterizeaza cel mai bine tara noastra, in opinia expatului francez Maxence Didier-Vial, care detine rolul de Finance and Compliance Director al Edenred Romania. Ce l-a determinat sa aleaga piata locala pentru a-si continua cariera si ce plusuri si minusuri observa aici?In anul 2009 lucram pentru Accor, iar atunci am vizitat Bucurestiul pentru prima data, cu ocazia deschiderii IBIS Sibiu. Inca de atunci, Romania mi-a ramas in suflet si in gand, iar in 2017 am revenit ... citeste toata stirea