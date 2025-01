Business MAGAZIN. Cine este Natalie Thompson, cea care a preluat la 32 de ani conducerea Mercedes Benz Romania, fiind cel mai tanar executiv de top din piata auto locala

Piata auto trece prin cea mai ampla transformare a sa din ultimii 100 de ani. Competitia devine una tot mai mare, iar presiunea pe inovatie creste. Inclusiv in Romania schimbarea vine cu noi standarde, pornind de la investitii in showroomuri offline si PANA la cele in showroomuri online. Mai mult, dincolo de modelele clasice, acum clientii pot alege dintre tot mai multe electrice. Sub toate aceste noi circumstante, a venit la conducerea Mercedes-Benz Romania Natalie Thompson, la final de 2023, ... citește toată știrea