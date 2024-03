Business Magazin. Cum a ajuns Eleni Skoura, nascuta la New York si crescuta in Grecia, sa conduca divizia de retail a ING Bank Romania

Trei elemente cheie se regasesc in dezvoltarea unui produs bancar: vocea clientului, calitatea procesului de codare si designul produsului, dar si monitorizarea si imbunatatirea constanta, spune Eleni Skoura, executive board member si head of retail banking in cadrul ING Bank Romania. Ea spune ca echipa de 2.000 de oameni pe care o coordoneaza este formata din banktechs, specialisti in tehnologie bancara, un domeniu cu adevarat pasionant, subliniind ca prezentul ofera oportunitati fabuloase ... citește toată știrea