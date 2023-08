Integrarea intr-un grup medical mare, o divizie noua de business, prima achiziTie partiala de actiuni, cateva milioane de euro. Aceste lucruri au fost in joc in momentul preluarii unui pachet de 51% din actiunile Clinicilor dentare Dr. Leahu de catre reteaua de sanatate Regina Maria. Restul de 49% din actiuni au ramas la fondatorul brandului, care se va ocupa in continuare de extindere. Business Magazin intra in culisele tranzactiei care a pus stomatologia in prim-plan.Tranzactiile din zona ... citeste toata stirea