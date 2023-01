Business MAGAZIN. De la podea la podium: Cum a reusit un business necunoscut din Arabia Saudita sa ajunga la o evaluare de 240 de miliarde de dolari in doar trei ani si sa depaseasca giganti globali ca Siemens sau General Electric

In urma cu trei ani, International Holding Company era un business obscur, putin cunoscut care se ocupa cu administrarea fermelor piscicole, cu domeniul alimentar si real-estate, operand cu 40 de angajati. In prezent, compania a fost evaluata la uriasa suma de 240 miliarde de dolari, depasind nume grele din businessul mondial precum Siemens si General Electric, scrie Financial Times.Compania a trecut printr-o transformare extraordinara care n-a fost prea mult bagata in seama de cei din ... citeste toata stirea