Business MAGAZIN. Noi credem in aur

In 2017, Germania a adus acasa lingouri de aur de aproape 31 de miliarde de dolari care au stat depozitate la New York si Paris dupa al Doilea Razboi Mondial. Poate ca nicio alta tara (cu exceptia, poate, a Zimbabwelui) nu intelege mai bine puterea lingourilor de aur de a pastra valoarea ca Germania.Hiperinflatia din timpul Republicii de la Weimar din anii 1920 i-a facut pe cetateni sa mearga cu roaba plina cu marcile germane aproape fara valoare pentru a cumpara doar strictul necesar. In ... citește toată știrea