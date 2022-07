Business sportiv. Cum pun turneele de tenis pe harta internationala orasele in care sunt organizate? "Orasul beneficiaza direct proportional cu reputatia turneului, beneficiile cresc in timp"

a(Trade Mark)Participarea unor jucatori de tenis din top 100 la turnee organizate in Romania atrage recunoasterea orasului si pune Romania pe harta mondiala a tenisului a(Trade Mark)Federatia Romana de Tenis a obtinut in 2022 noua licente pentru turnee sub egida Federatiei Internationale de Tenis.Pe langa marile capitale ale tenisului - Londra, Paris, New York, Melbourne -, unde se organizeaza turnee de grand slam cu premii de zeci de milioane de euro si cu sute de mii de spectatori, in mai ... citeste toata stirea