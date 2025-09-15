Editeaza

BYD, starul industriei auto chinezesti cu care Beijingul voia sa cucereasca Europa, se lupta sa castige din nou increderea investitorilor dupa cea mai dura prabusire bursiera din ultimii trei ani care a sters 45 mld. dolari din capitalizarea de piata

Sursa: Ziarul Financiar
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 10:36
Producatorul chinez de vehicule electrice BYD Co. se confrunta cu presiuni mari dupa ce actiunile sale listate la Hong Kong au scazut cu peste 30% fata de maximul atins acum patru luni, pierzand astfel circa 45 de miliarde de dolari din market cap. Comparativ cu rivalii, BYD a avut performante mai slabe, iar recomandarile de vanzare ale analistilor au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2022, scrie Bloomberg.
Investitorii sunt tot mai critici fata de strategia companiei de a creste cota de piata ...citește toată știrea

