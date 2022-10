Calculele Oppo: Vrem sa depasim rezultatul din 2021, cand am vandut 237.000 telefoane. Piata Romaniei va inchide in scadere ca unitati vandute, dar urca valoric, pe fondul pretului

Piata locala de telefoane mobile va inchide acest an in scadere fata de 2021 in privinta numarului de unitati vandute, dar va continua sa creasca din punct de valoric, pe fondul avansului pretului mediu al unui terminal, a declarat pentru Profit.ro Cosmin Moldovan, National Sales Director in cadrul Green Leaves Technical, distribuitor unic autorizat al brandului chinezesc de dispozitive inteligente OPPO in Romania."2022 este anul cu cele mai multe variabile necunoscute, din motive evidente. In ... citeste toata stirea